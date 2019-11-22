2019-11-22T20:29:52+03:00
В мире

Украинцы смогут фотографироваться на документы в головных уборах

Правда, послабление в законе сделали только для тех, кто носит головные уборы по религиозным соображениям
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Украине изменили правила фотографирования на документыВ Украине изменили правила фотографирования на документыФото: REUTERS
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Украинцам разрешили делать фото на документы в головных уборах. Правила внешнего вида для граждан, получающих документы, обновили в МВД страны. Не снимать головные уборы разрешили двум категориям людей: тем, кто носит их по религиозным соображениям, и тем, кто вынужден носить по медицинским. Во втором случае человеку придется доказать, что «аксессуар» он использует по рекомендации врача. В органы такой человек должен предоставить документ, подтверждающий медицинское заключение. Это касается не только головных уборов, но и других медицинских изделий, которые по причине болезни человек вынужден носить на голове.

- Такие головные уборы не должны изменять форму отдельных частей лица, закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею - приводит сообщение Государственной миграционной службы Украины РИА Новости.

Но в тоже время украинцам нельзя делать фото в наушниках, этот запрет существовал и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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