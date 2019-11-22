Владелец собаки умер после того, как его руку лизнул питомец

СЕГОДНЯ 22:04 2019-11-22T22:05:45+03:00

Мужчина подхватил редкую инфекцию, которая обычно передается через укусы, но у него не было даже ранки на руке

Изменить размер текста: A A

Врачи столкнулись с редким случаем заражения абсолютно здорового человека инфекцией через слюну животного. О случае, произошедшем с 63-летним жителем Германии, медики города Бремене написали в медицинском журнале и теперь пытаются выяснить природу заражения человека бактериальным патогеном Capnocytophaga canimorsus.

Мужчина поступил в больницу с тяжелым сепсисом. У него была сыпь по всему телу. Оказалось, он подхвати инфекцию после того, как его облизал домашний питомец. Врачи были уверены, что заразиться можно только при укусе, но в этом случае не было даже царапин и ранок на руке, через которые могли проникнуть бактерии в организм. Состояние пациента ухудшалось с каждым днем, несмотря на усилия врачей. Сыпь появилась уже по всему телу, к этим симптома добавились синяки и невротические боли. После почки и печень отказали, произошел сбой работы кровеносной системы, и у мужчины диагностировали гангрену.

У него остановилось сердце, но врачи реанимировали больного. Через 16 дней после поступления в больницу у пациента была пневмония, а также жидкость в мозге. Семья приняла решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.

- Обычно только люди с ослабленной иммунной системой серьезно страдают от бактерий, но этот случай показал, что это может случиться с кем угодно, - приводит слова врачей Daily Mail.

ИСТОЧНИК KP.RU