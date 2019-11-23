Сахалинская область в 4 раза перевыполнила план Минстроя РФ по расселению аварийного жилья

СЕГОДНЯ 06:00 2019-11-22T23:39:49+03:00

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Сахалинская область в 4 раза перевыполнила план по расселению и аварийного жилья, установленный Министерством строительства РФ. Новоселье в этом году отметили 160 семей из семи районов. На сегодняшний день в островном регионе расселено более 7,6 тысяч «аварийных» квадратных метров. Тогда как федеральный Минстрой установил для области план ликвидировать примерно 1,9 тысяч «квадратов».

Только в этом году в пяти районах Сахалинской области появились пять новостроек для переселенцев. Планируется, что до конца года в регионе расселят еще 30 квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры их хозяева получат бесплатно, за счет областного бюджета.

Губернатор области Валерий Лимаренко поставил задачу: темпы расселения аварийных домов должны быть ускорены в несколько раз. Для этого финансирование программы в 2019 году было увеличено в три раза и составило 4 млрд рублей. Кроме того, во время рабочих поездок по районам глава региона выяснил реальную ситуацию с аварийным жильем. На самом деле непригодных для жизни домов на Сахалине и Курилах гораздо больше, чем это показывает официальная статистика. Высокую степень износа имеет около 5 процентов жилфонда области, и эту проблему необходимо оперативно решать.

Программа расселения ветхого жилья на Сахалине и Курилах ведется сразу по нескольким направлениям: на островах строят новые дома, для переселенцев покупаются квартиры на первичном и вторичном рынке жилья. Кроме того, задействуется пустующий муниципальный фонд: квартиры капитально ремонтируются и предоставляются новым жильцам. Переселенцы также могут получить выкупную стоимость своих квартир и самостоятельно приобрести новое жилье.

Число новоселов на Сахалине и Курилах постоянно растет. В начале этого года в регионе существенно увеличили объемы строительства жилья. Если в 2018 году строители возвели около 265 тысяч квадратных метров нового жилья, то к концу 2019 года они сдадут более 300 тысяч. Положительная динамика сохранится и в будущем: в 2020 году в Сахалинской области будет построено 430 тысяч «квадратов», в будущем объемы будут расти по 500 тысяч квадратных метров в год.