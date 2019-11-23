На Украине чиновник катался по селу, привязав к машине собаку
На Украине директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич прокатился по селу, привязав к машине собаку. Жестокие кадры записали очевидцы. Затем видео попало в руки зоозащитникам, а после и в интернет.
На кадрах видно, что у животного в крови вся нижняя часть тела. Зоозащитники предположили, что в какой-то момент собака обессилела и больше не могла бежать - водитель просто волочил пса по дороге.
- На данный момент пострадавшая собака находится под наблюдением ветеринаров. Байдича пытаются всячески отмазать. Раздаются даже мягкие формулировки о том, что "собачка просто бежала за машиной", - пишут зоозащитники.
Свой поступок чиновник объяснил тем, что животное покусало его маму. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, ведется расследование
Чиновник на Украине привязал собаку к машине и ездил по селу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»