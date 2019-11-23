2019-11-23T00:27:30+03:00
Политика

На Украине чиновник катался по селу, привязав к машине собаку

Видео издевательств попали в интернет [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Украине чиновник катался по селу, привязав к машине собакуНа Украине чиновник катался по селу, привязав к машине собакуФото: принтскрин видео.
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На Украине директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич прокатился по селу, привязав к машине собаку. Жестокие кадры записали очевидцы. Затем видео попало в руки зоозащитникам, а после и в интернет.

На кадрах видно, что у животного в крови вся нижняя часть тела. Зоозащитники предположили, что в какой-то момент собака обессилела и больше не могла бежать - водитель просто волочил пса по дороге.

- На данный момент пострадавшая собака находится под наблюдением ветеринаров. Байдича пытаются всячески отмазать. Раздаются даже мягкие формулировки о том, что "собачка просто бежала за машиной", - пишут зоозащитники.

Свой поступок чиновник объяснил тем, что животное покусало его маму. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, ведется расследование

Чиновник на Украине привязал собаку к машине и ездил по селу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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