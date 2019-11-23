Минюст США прокомментировал слухи об убийстве Эпштейна
Финансиста нашли мертвым в американской тюрьме четыре месяца назад
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Министр юстиции США Уильям Барр опроверг информацию об убийстве американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле несовершеннолетними. Его нашли мертвым в американской тюрьме.
- Я могу понять людей, которые сразу же подумали о худшем варианте, потому что это стало итогом целой череды ошибок, - заявил Барр в интервью для агентства Apnews.
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ИСТОЧНИК KP.RU