Минюст США прокомментировал слухи об убийстве Эпштейна

СЕГОДНЯ 01:06 2019-11-23T01:06:44+03:00

Финансиста нашли мертвым в американской тюрьме четыре месяца назад

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Министр юстиции США Уильям Барр опроверг информацию об убийстве американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле несовершеннолетними. Его нашли мертвым в американской тюрьме.

- Я могу понять людей, которые сразу же подумали о худшем варианте, потому что это стало итогом целой череды ошибок, - заявил Барр в интервью для агентства Apnews.

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ИСТОЧНИК KP.RU