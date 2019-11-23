2019-11-23T02:30:16+03:00
Происшествия

В Калифорнии электричка врезалась в жилой фургон

Дом на колесах кто-то бросил на путях
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калифорнии произошло ДТП с участием электрички и жилого фургона. Кто-то бросил дом на колесах прямо на путях. В результате столкновения несколько пассажиров поезда получили незначительные травмы.

По данным телеканала ABC, инцидент произошел в пятницу, 22 ноября утром в пригороде Лос-Анджелеса. Электричка в это время направлялась из Орандж Каунти в Лос-Анджелес.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мексике в ДТП погибли семь человек
Минюст США прокомментировал слухи об убийстве Эпштейна
Ученые открыли новую причину болезни Паркинсона
На Украине чиновник катался по селу, привязав к машине собаку
Бывшего агента ЦРУ отправили в тюрьму на 19 лет за шпионаж
Аргентина отзывает послов из 13 стран
Министр культуры признался, что не смотрит телевизор
Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело о слежке за депутатами Верховной рады
В «Роскосмосе» обнаружили сближающийся с Землей астероид
Владелец собаки умер после того, как его руку лизнул питомец
Совет Международной ассоциации легкой атлетики приостановил восстановление Всероссийской федерации по этому виду спорта
Берлускони попал в больницу после падения во время конгресса в Хорватии
Дмитрий Медведев не поддержал идею о жестком определении неполного рабочего дня
В МИД Швеции сообщили, что российские туристы боятся приезжать в страну
The Telegraph: Абрамович передумал продавать «Челси»
Украинцы смогут фотографироваться на документы в головных уборах
Футболист-любитель отправил судью в нокаут после красной карточки
В Испании полицейские изъяли почти полтонны кокаина
Пенсионерка полвека водила машину без водительских прав
Трамп заявил, что если бы не он, «Гонконг раздавили бы за 14 минут»
Владимир Путин поручил сделать экономический рост более динамичным
В чувашском селе Шихазаны открыли инновационный Дом культуры
В Минкультуры хотят отслеживать просмотры фильмов и сериалов в онлайн кинотеатрах
В Норвегии обнаружили корабль времен викингов