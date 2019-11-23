В Калифорнии электричка врезалась в жилой фургон
Дом на колесах кто-то бросил на путях
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В Калифорнии произошло ДТП с участием электрички и жилого фургона. Кто-то бросил дом на колесах прямо на путях. В результате столкновения несколько пассажиров поезда получили незначительные травмы.
По данным телеканала ABC, инцидент произошел в пятницу, 22 ноября утром в пригороде Лос-Анджелеса. Электричка в это время направлялась из Орандж Каунти в Лос-Анджелес.
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ИСТОЧНИК KP.RU