2019-11-23T07:39:52+03:00
Политика

"Далеко и накладно": Пушков прокомментировал поставку сжиженного газа США на Украину

В конце августа Вашингтон, Варшава и Киев подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал начало поставок американского сжиженного природного газа на Украину.

По словам сенатора, Штаты хотят сделать Незалежную зависимую от себя.

Напомним, в конце августа текущего года Вашингтон, Варшава и Киев подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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