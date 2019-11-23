"Далеко и накладно": Пушков прокомментировал поставку сжиженного газа США на Украину
В конце августа Вашингтон, Варшава и Киев подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал начало поставок американского сжиженного природного газа на Украину.
По словам сенатора, Штаты хотят сделать Незалежную зависимую от себя.
Напомним, в конце августа текущего года Вашингтон, Варшава и Киев подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.
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ИСТОЧНИК KP.RU