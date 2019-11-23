В России планируют создать группировки боевых роботов
По словам эксперта, на данный момент речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ
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В российском оборонно-промышленном комплексе рассказали, что в стране к 2025 году появятся специальные группировки роботов, способных решать боевые задачи.
- Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года, - уточнил "РИА-Новости" источник.
На данный момент идет речь о беспилотных подразделениях из пяти платформ.
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ИСТОЧНИК KP.RU