В России планируют создать группировки боевых роботов

СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-23T07:51:02+03:00

По словам эксперта, на данный момент речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ

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В российском оборонно-промышленном комплексе рассказали, что в стране к 2025 году появятся специальные группировки роботов, способных решать боевые задачи.

- Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года, - уточнил "РИА-Новости" источник.

На данный момент идет речь о беспилотных подразделениях из пяти платформ.

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ИСТОЧНИК KP.RU