2019-11-23T07:51:02+03:00
Политика

В России планируют создать группировки боевых роботов

По словам эксперта, на данный момент речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В российском оборонно-промышленном комплексе рассказали, что в стране к 2025 году появятся специальные группировки роботов, способных решать боевые задачи.

- Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года, - уточнил "РИА-Новости" источник.

На данный момент идет речь о беспилотных подразделениях из пяти платформ.

новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России за передвежением автомобилей на дорогах будут следить в режиме онлайн
"Далеко и накладно": Пушков прокомментировал поставку сжиженного газа США на Украину
В Китае назвали причину быстрого старения россиянок
Военные США потеряли связь с беспилотником над Ливией
Сахалинская область в 4 раза перевыполнила план Минстроя РФ по расселению аварийного жилья
США назвали условия помощи Сирии в восстановлении
Кардиолог из Германии рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
В Совфеде прокомментировали планы Ротару на выступление в России
В Калифорнии электричка врезалась в жилой фургон
В Мексике в ДТП погибли семь человек
Минюст США прокомментировал слухи об убийстве Эпштейна
Ученые открыли новую причину болезни Паркинсона
На Украине чиновник катался по селу, привязав к машине собаку