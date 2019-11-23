2019-11-23T10:23:37+03:00
В мире

Сергей Лавров назвал главное условие заключения мирного договора с Японией

Главный фактор для подписания мирного договора – признание права России на Курильские острова
Ольга МАТЫС
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Сергей Лавров высказался об озабоченности России активным усилением существующего американо-японского военного альянса.Сергей Лавров высказался об озабоченности России активным усилением существующего американо-японского военного альянса.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сергей Лавров заявил, что для заключения мирного договора с Россией японская сторона обязана признать суверенитет Российской Федерации над «спорными» островами Курильской грядыИтуруп, Шикотан и Кунашир. Глава МИД подчеркнул, что данная позиция продиктована в первую очередь договоренностями между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное ", - заявил Сергей Лавров во время общения с журналистами на саммите глав МИД стран G20.

Напомним, что ранее в рамках встречи глав МИД государств «большой двадцатки», которая проходит в Японии, Сергей Лавров высказался об озабоченности России активным усилением существующего американо-японского военного альянса.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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