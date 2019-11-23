"Ерунда вроде Бермудского треугольника": Джонсон заявил о влиянии Москвы на Лондон

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-23T10:15:46+03:00

Британский премьер опроверг заявления о том. что Россия влияла на результаты референдума в 2016 году

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Британский премьер Борис Джонсон рассказал, что обвинения РФ во вмешательстве в референдум о выходе страны из ЕС не соответствуют действительности. Политик сравнил эти утверждения с "чепухой о Бермудском треугольнике".

- Нет абсолютно никаких доказательств, о которых мне было бы известно, о каком-либо вмешательстве в какое-либо британское избирательное мероприятие, - отметил премьер-министр Великобритании

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ИСТОЧНИК KP.RU