"Ерунда вроде Бермудского треугольника": Джонсон заявил о влиянии Москвы на Лондон
Британский премьер опроверг заявления о том. что Россия влияла на результаты референдума в 2016 году
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Британский премьер Борис Джонсон рассказал, что обвинения РФ во вмешательстве в референдум о выходе страны из ЕС не соответствуют действительности. Политик сравнил эти утверждения с "чепухой о Бермудском треугольнике".
- Нет абсолютно никаких доказательств, о которых мне было бы известно, о каком-либо вмешательстве в какое-либо британское избирательное мероприятие, - отметил премьер-министр Великобритании
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ИСТОЧНИК KP.RU