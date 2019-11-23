В аэропорту Гонконга задержали российского туриста, прихватившего газовые баллончики в качестве "сувенира"

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-23T10:43:44+03:00

В Гонконге при досмотре в аэропорту за попытку вывоза гильз от резиновых пуль и пустых баллонов слезоточивого газа задержали гражданина РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ему грозило до 14 лет тюрьмы, но присудили штраф

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Гражданина России задержали 20 ноября в Гонконге при досмотре в аэропорту за попытку вывоза гильз от резиновых пуль и пустых баллонов слезоточивого газа. Он подобрал их на протестных акциях и вёз в Россию в качестве сувениров.

30-летний россиянин Александр Старцев нашёл гильзы в районе Монг-Кок, где проходили столкновения протестующих с полицией. Позже три гильзы и семь баллонов были обнаружены, когда он пытался провезти их в ручной клади. Подробности сообщает местное издание "Мин Бао".

Россиянину предъявили обвинения хранение боеприпасов без лицензии. В Гонконге за это предусмотрено до 14 лет лишения свободы или штраф до 14 тысячи долларов.

Защита Старцева настаивала, что он не участвовал в антиправительственных протестах и не знал, что хранение таких "сувениров" уголовно наказуемо. Суд принял во внимание доводы адвоката и 22 ноября назначил россиянину штраф - 383 доллара США.

Генконсульство России в Гонконге пока не подтверждает эту информацию, добавляет РИА Новости.

Напомним, что с июня в Гонконге проходят массовые протестные акции из-за законопроекта об экстрадиции в материковый Китай. Люди боятся, что закон буду использовать в политических целях.

Несмотря на отзыв законопроекта в сентябре, митинги продолжились. Демонстранты требуют от властей освобождения задержанных и изменений выборной системы. Часть протестующих требует отделения Гонконга от КНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU