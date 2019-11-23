Скворцова рассказала, сколько сигарет в среднем за год выкуривает россиянин
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что уровень потребления сигарет в стране составляет 1600 штук на одного человека в год.
- Поставлена задача выйти на 1000 сигарет к 2035 году. Для этого потребуются активные совместные действия всего гражданского общества, - подчеркнула министр.
Также Скворцова призвала присоединиться к кампании по борьбе с курением волонтеров и работодателей.
При этом министр здравоохранения отметила в интервью "Российской газете", что на данный момент уже многое сделано в рамках антитабачной кампании, однако "в целом пока ещё в стране курят много".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне кабинет министров РФ утвердил антитабачную концепцию до 2035 года. Минздрав представит план по снижению количества курящих в ближайшие полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU