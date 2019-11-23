На службе никакого TikTok. Американским кадетам запретили сидеть в популярной соцсети

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-23T11:26:05+03:00

Причиной запрета на использование молодежного видеохостинга стали опасения, что личные данные будущих американских военных утекут в Китай

Изменить размер текста: A A

По недавно вышедшей в Америке директиве кадетского командования армии США, курсантам военных образовательных учреждений было рекомендовано не пользоваться во время службы популярной социальной сетью TikTok. Это приложение для создания вирусных музыкальных видео принадлежит китайскому техническому гиганту Beijing ByteDance Technology Co, что вызвало в Сенате США опасения, что компания может сливать полученные личные данные кадетов китайской разведке.

Проблемы у TikTok начались, когда сенатор от демократической партии Чак Шумер призвал армию пересмотреть потенциальные риски при использовании популярного видео-приложения для вербовки американских подростков.

Пресс-секретарь армии США заявила, что всем военным страны предписано с осторожностью размещать любую информацию на платформе любых существующих социальных сетей. Однако данная директива по поводу TikTok издана, по её словам, «чтобы перестраховаться», передает Reuters.

Ранее kp.ru рассказывал о том, что солдатам армии Великобритании было рекомендовано отказаться от любых гаджетов китайской компании Huawei по причине возможной утечки личных данных в Китай и Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU