Нас ждет «Билли Джин» после «Богемской рапсодии»: Семья Майкла Джексона дала согласие на фильм по его биографии

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-23T11:43:07+03:00

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На фоне огромного успеха биографических фильмов о великих музыкантах продюсер «Богемской рапсодии» Грэм Кинг договорился с семьёй короля поп-музыки Майкла Джексона об экранизации истории его жизни. Сценарий для фильма напишет обладатель «Оскара» Джон Логан, известный по работе над фильмами «Авиатор» и двум частям бондианы – «Скайфолл» и «Спектр».

Предположительно, фильм затронет практически всю биографию Майкла Джексона, с самого начала музыкальной карьеры в семейной группе “Jacksons 5” и до огромного успеха по всему миру. По данным «The Hollywood Repoter», фильм не обойдет вниманием и длительные судебные разбирательства по поводу обвинений поп-короля в растлении несовершеннолетних, закончившиеся оправданием певца.

Напомним, что в марте 2019 года телеканалом HBO был выпущен документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором в адрес уже покойного Майкла Джексона вновь были выдвинуты обвинения в насилии над детьми. Семья Джексона подала на телеканал в суд. По их мнению, HBO пытается «бесстыдно нажиться на невинном человеке, который мертв и не может защищать себя самостоятельно».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/666254" frameborder="0"></iframe> Майкл Джексон. Жизнь как триллер.Его судили за растление ребёнка. Но мальчик вырос и признался, что оклеветал певца ради денег. Его заклевали за попытку осветлить кожу. А он просто боролся с витилиго. Майкла Джексона погубили суды и сплетни.

ИСТОЧНИК KP.RU