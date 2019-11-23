2019-11-23T12:13:06+03:00
Спорт

"Ни один человек в зале не сидит!". Татьяна Тарасова оценила выступление Алины Загитовой на Гран-При Японии

Российская фигуристка исправилась после неудачи в первом прокате
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова на Гран-При Японии показала лучший результат в сезоне.Алина Загитова на Гран-При Японии показала лучший результат в сезоне.Фото: REUTERS
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Российская фигуристка Алина Загитова отлично выполнила свою программу на Гран-При Японии в произвольном выступлении. После короткой программы олимпийская чемпионка шла на четвертой позиции. И чтобы подняться выше, нужен был идеальный прокат.

И он получился! Зал взорвался аплодисментами после проката Загитовой. Прокат фигуристки положительно оценила заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

- Вот это она откатала, вот это прыгала! Всю программу показала. Вчера не получилось, не важно почему. В зале - ни один человек не сидит. Она много сделала для себя, знает, что в тяжелой ситуации может собраться и так откатать, - сказала Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала.

За свое произвольное выступление Загитова получила от судей 151,15. Это - лучший ее результат в сезоне. И суммарно Алина теперь лидер - с показателем в 217,99 балла.

Отметим, что сайт KP.RU продолжает прямую онлайн-трансляцию произвольных выступлений у девушек на Гран-При Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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