СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-23T12:49:46+03:00

"Надо уметь вовремя заканчивать": Костомаров посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийский чемпион в танцах на льду подчеркнул, что "девушки могут кататься и дальше ради своего удовольствия, но не стоит при этом надеяться на высокие результаты"

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал знаменитым российским фигуристкам Евгении Медведевой и Алине Загитовой закончить спортивную карьеру.

- Надо уметь вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты, - подчеркнул спортсмен.

Костомаров также отметил, что "при чистых прокатах соперниц Алина Загитова не сможет ни с кем соревноваться".

- Даже если она соберется, ничего не изменится. Загитова не прыгает те элементы, которые есть у ее конкуренток, - посетовал спортсмен, пишет "РИА-Новости Спорт".

При этом Роман Костомаров оценил выступление Алены Косторной на японском этапе Гран-при. На нем девушка установила новый мировой рекорд.

- Стоит сказать, что это приблизительно ее личный максимум. По крайней мере, насколько это позволяют нынешние правила фигурного катания. Иначе речи о мировом рекорде бы не шло, - подытожил Костомаров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что фигуристка Алина Загитова показала номер, посвященный покойному тренеру, которая помогала фигуристке перед Олимпиадой 2018. Алина представила этот прокат после Гран-При Франции в Гренобле.

ИСТОЧНИК KP.RU