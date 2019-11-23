"Надо уметь вовремя заканчивать": Костомаров посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал знаменитым российским фигуристкам Евгении Медведевой и Алине Загитовой закончить спортивную карьеру.
- Надо уметь вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты, - подчеркнул спортсмен.
Костомаров также отметил, что "при чистых прокатах соперниц Алина Загитова не сможет ни с кем соревноваться".
- Даже если она соберется, ничего не изменится. Загитова не прыгает те элементы, которые есть у ее конкуренток, - посетовал спортсмен, пишет "РИА-Новости Спорт".
При этом Роман Костомаров оценил выступление Алены Косторной на японском этапе Гран-при. На нем девушка установила новый мировой рекорд.
- Стоит сказать, что это приблизительно ее личный максимум. По крайней мере, насколько это позволяют нынешние правила фигурного катания. Иначе речи о мировом рекорде бы не шло, - подытожил Костомаров.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что фигуристка Алина Загитова показала номер, посвященный покойному тренеру, которая помогала фигуристке перед Олимпиадой 2018. Алина представила этот прокат после Гран-При Франции в Гренобле.
ИСТОЧНИК KP.RU