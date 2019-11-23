"У Косторной аксели выше, чем у японки Кихиры!". Татьяна Тарасова осталась в восторге от Алены на Гран-При Японии

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-23T12:37:12+03:00

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В субботу, 23 ноября, на Гран-При Японии завершились выступления у девушек в произвольной программе. Лидером перед этим выступлением была ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная, которая более чем на пять баллов оторвалась после первого проката. И второй у нее получился блестящим. Алена допустила небольшую ошибку при исполнении второго тройного акселя, но в целом же - больше никаких недочетов не было.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила положительно выступление Косторной на льду в японском Саппоро.

- Она катает только в третий раз с акселями. Она только выучила их. Рика Кихира, например, который год. Второй аксель у нее был там степ-аут, и у Алены он - выше! Это просто фантастика во второй части программы как она сделала каскад флип-тулуп. У нее был большой запас перед произвольной программой, - заявила в прямом эфире Первого канала Татьяна Тарасова.

Итог выступления Алены в произвольной 154,96 балла - она первая, и итоговая сумма - 240 баллов.

Отметим, что сайт KP.RU продолжает прямую онлайн-трансляцию произвольных выступлений у девушек на Гран-При Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU