Российское правительство выделило регионам около 340 млн рублей на празднование Дня Победы
Также планируется выделение денежных средств для Минобороны на реализацию программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"
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Правительство РФ выделило российским регионам около 339 млн рублей на расходы, которые связаны с празднованием 75-й годовщины Победы в ВОВ.
Также отмечается, что новый закон подразумевает выделение для Министерства обороны в 2019 году средств для реализации программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы".
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ИСТОЧНИК KP.RU