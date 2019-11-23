2019-11-23T12:31:15+03:00
Общество

Российское правительство выделило регионам около 340 млн рублей на празднование Дня Победы

Также планируется выделение денежных средств для Минобороны на реализацию программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Правительство РФ выделило российским регионам около 339 млн рублей на расходы, которые связаны с празднованием 75-й годовщины Победы в ВОВ.

Также отмечается, что новый закон подразумевает выделение для Министерства обороны в 2019 году средств для реализации программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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