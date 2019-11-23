Российское правительство выделило регионам около 340 млн рублей на празднование Дня Победы

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-23T12:31:15+03:00

Также планируется выделение денежных средств для Минобороны на реализацию программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"

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Правительство РФ выделило российским регионам около 339 млн рублей на расходы, которые связаны с празднованием 75-й годовщины Победы в ВОВ.

Также отмечается, что новый закон подразумевает выделение для Министерства обороны в 2019 году средств для реализации программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы".

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ИСТОЧНИК KP.RU