2019-11-23T12:59:35+03:00
Авто

Первый российский электромобиль начнут производить в 2020 году

Для машины предусмотрены несколько комплектаций
Ася КУЗНЕЦОВА
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Российский электромобиль ZETTA / Фото: Виталий АрхиреевРоссийский электромобиль ZETTA / Фото: Виталий Архиреев
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Серийное производство первого российского электромобиля Zetta начнётся уже в первом квартале 2020 года. Машина проходит финальные стадии сертификации — заявил в субботу, 23 ноября, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

- Мне коллеги докладывали, что она находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить, - сообщил ТАСС министр.

Мантуров также отметил уникальность российского электромобиля, которая заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе.

Zetta — первый российский электромобиль, серийное производство которого будет проходить на собственном заводе компании в Тольятти. Завод планирует выпускать около 15 тысяч автомобилей в год, половина из которых будет производиться на экспорт.

Также известно, что Zetta будет компактным трёхдверным автомобилем с электроприводом. Выпуск предусматривается в нескольких комплектациях, планируются переднеприводный и заднеприводный варианты. Максимальной скоростью для него станет 120 км/ч. Сайт kp.ru уже приводил данные о предполагаемой цене российского электромобиля. Она составит 450 тысяч рублей для базовой комплектации.

Проект первого российского электромобиля Zetta.

ИСТОЧНИК KP.RU

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