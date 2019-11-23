Минкульт хочет сократить количество показов одного фильма в кинотеатрах

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-23T13:26:23+03:00

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Количество сеансов одного фильма не должно превышать 35% от общего числа показов всех лент в кинотеатре. Такие поправки в закон о господдержке отечественного кино внес российский Минкульт в пятницу, 22 ноября.

Эти решения Минкульта направлены на формирование "благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Также Министерство культуры РФ подсчитало, что в многозальных кинотеатрах в среднем проходят 26-27 сеансов в день, а в однозальных - от четырех сеансов до пяти. Чтобы распределение фильмов было комфортным как для крупных киносетей, так и для маленьких кинотеатров, предлагается для кинотеатров с одним залом ввести исключение. Для них речь будет идти о 35% показов одного фильма за неделю, а не за день.

Ранее в Министерстве культуры заявили, что хотели бы привлечь к работе и онлайн-кинотеатры, чтобы иметь отчетность о количестве просмотров фильмов и сериалов с интернет-платформ.

ИСТОЧНИК KP.RU