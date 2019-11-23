2019-11-23T13:51:05+03:00
Умные вещи

Создатели WarCraft выпустили видео к 25-летию легендарной вселенной

Благодаря видео весь интернет погрузился в ностальгию
Ася КУЗНЕЦОВА
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В видео "За Азерот!" разработчики показали, как эволюционировала WarCraft с 1994 года.В видео "За Азерот!" разработчики показали, как эволюционировала WarCraft с 1994 года.Фото: кадр из фильма.
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Blizzard, американский разработчик и издатель компьютерных игр, отметила юбилей знаменитой франшизы. В честь годовщины компания опубликовала ролик, посвящённый серии WarCraft.

В видео, получившем название "За Азерот!", разработчики показали развитие франшизы и то, как эволюционировала игра с 1994 года. Ролик вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети. В нём смонтированы кадры как из классических частей игры, так и из грядущей части "WarCraft 3: Reforged".

"WarCraft: Orcs and Humans" вышла 23 ноября 1994 года,а "World of Warcraft" в этот же день спустя 10 лет. Позже игра стала одной из самых успешных в игровой индустрии.

В скором времени состоится релиз переработанной третьей части серии "Warcraft 3: Reforged". Сейчас игра на этапе бета-тестирования, а доступ к ней имеют лишь несколько избранных пользователей.

В начале осени сайт kp.ru писал о хакерской атаке на серверы онлайн-игры "World of Warcraft Classic". По не подтверждённым данным, атаку тогда совершила группа хакеров UkDrillas, известные по атакам на Википедию и Twitch.

Ранее kp.ru также рассказывал о необычной свадьбе в Иркутске: молодожёны, работники IT-компании, провели её в стиле WarCraft. Невеста была в костюме эльфа, а жених в обличии воина-паладина.

25 лет исполнилось легендарной вселенной WarCraft.

ИСТОЧНИК KP.RU

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