"Нашла коса на камень": РФ и Украина не смогли разрешить разногласия во время арбитража в Гааге
В МИД РФ рассказали, что представителям России и Украины не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе во время первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге.
- Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, - подтвердили в ведомстве.
В МИД России отметили, что арбитражу самому предстоит определиться по «зависшим» вопросам.
Также подчеркивается, что прошедшее заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов, пишет "ФАН".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сети появилось видео с "исправной сантехникой" на переданных Украине кораблях. Ранее командующий ВМС Украины пожаловался на состояние этих кораблей и заявил, что "россияне их угробили"
ИСТОЧНИК KP.RU