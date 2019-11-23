2019-11-23T14:02:45+03:00
Политика

"Нашла коса на камень": РФ и Украина не смогли разрешить разногласия во время арбитража в Гааге

В МИД РФ подчеркнули, что арбитражу самому предстоит определиться по "зависшим" вопросам
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Нашла коса на камень": РФ и Украина не смогли разрешить разногласия во время арбитража в Гааге"Нашла коса на камень": РФ и Украина не смогли разрешить разногласия во время арбитража в ГаагеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В МИД РФ рассказали, что представителям России и Украины не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе во время первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге.

- Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, - подтвердили в ведомстве.

В МИД России отметили, что арбитражу самому предстоит определиться по «зависшим» вопросам.

Также подчеркивается, что прошедшее заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов, пишет "ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сети появилось видео с "исправной сантехникой" на переданных Украине кораблях. Ранее командующий ВМС Украины пожаловался на состояние этих кораблей и заявил, что "россияне их угробили"

ИСТОЧНИК KP.RU

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