В Москве полиция со стрельбой остановила автомобиль, который находился в розыске
Московские полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить автомобиль в районе 35 километра на внутренней стороне МКАД. Полиция вела погоню за авто ВАЗ 2107 после угона.
В результате инцидента был задержан водитель машины на 64 километре МКАД. О пострадавших не сообщается, рассказал KP.RU собственный источник. На данный момент проводится проверка по данному инциденту.
- На законные требования полицейских остановиться водитель автомобиля не реагировал. В результате чего было принято решение произвести выстрелы из табельного оружия, - отмечается в официальном сообщении.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года в Новой Москве нарушитель протаранил легковушку, уходя от погони ДПС. В результате инцидента никто не пострадал. После столкновения нарушившего правила дорожного движения задержали.
Погоня за автомобилем ВАЗ 2107 после угона.В Москве в районе 35 километра на внутренней стороне МКАД велась погоня за автомобилем ВАЗ 2107 после угона. В итоге угонщика задержали на 64 км МКАД
ИСТОЧНИК KP.RU