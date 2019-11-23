СЕГОДНЯ 14:09 2019-11-23T14:21:51+03:00

В Москве полиция со стрельбой остановила автомобиль, который находился в розыске Фото: Евгения ГУСЕВА

В результате инцидента, произошедшего на МКАД, был задержан водитель авто [видео]

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Московские полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить автомобиль в районе 35 километра на внутренней стороне МКАД. Полиция вела погоню за авто ВАЗ 2107 после угона.

В результате инцидента был задержан водитель машины на 64 километре МКАД. О пострадавших не сообщается, рассказал KP.RU собственный источник. На данный момент проводится проверка по данному инциденту.

- На законные требования полицейских остановиться водитель автомобиля не реагировал. В результате чего было принято решение произвести выстрелы из табельного оружия, - отмечается в официальном сообщении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года в Новой Москве нарушитель протаранил легковушку, уходя от погони ДПС. В результате инцидента никто не пострадал. После столкновения нарушившего правила дорожного движения задержали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745589" frameborder="0"></iframe> Погоня за автомобилем ВАЗ 2107 после угона.В Москве в районе 35 километра на внутренней стороне МКАД велась погоня за автомобилем ВАЗ 2107 после угона. В итоге угонщика задержали на 64 км МКАД

ИСТОЧНИК KP.RU