2019-11-23T14:37:44+03:00
Политика

"Нужно взвесить все": Силуанов прокомментировал предложения освободить малоимущих от НДФЛ

Ранее с такой идеей выступил глава ВТБ Андрей Костин
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Нужно взвесить все": Силуанов прокомментировал предложения освободить малоимущих от НДФЛ"Нужно взвесить все": Силуанов прокомментировал предложения освободить малоимущих от НДФЛФото: Анастасия ОСИПОВА
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Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимо взвесить все плюсы и минусы при удачной реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Напомним, накануне с подобной идеей выступил глава ВТБ Андрей Костин.

Он заявил, что можно создать создать необлагаемый минимум дохода физических лиц, то есть решить проблему для самых незащищенных людей с низкими доходами. По мнению Костина, можно "при таком профиците перейти к некоему аккуратному смягчению политики".

- Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все, - отметил Силуанов, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще в апреле этого года самых бедных россиян предложили освободить от подоходного налога. Около 11 миллионов работающих граждан РФ хотят подтянуть до прожиточного минимума за счет НДФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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