«Единая Россия» окажет поддержку гражданским активистам и НКО

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-23T14:40:55+03:00

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Партия «Единая Россия» создаст отельную рабочую группу для поддержки структур гражданского общества и некоммерческих организаций (НКО). Об этом в субботу, 23 ноября, на проходящем в Москве съезде партии «Единая Россия» сообщил сопредседатель центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский.

- Я координирую центр поддержки гражданских инициатив, который был создан прошлой осенью на базе сторонников "Единой России". У нас уже приличный портфель реализованных совместно с некоммерческим центром социально ориентированных проектов по всей стране самой разной направленности, - цитирует Сергея Боярского ТАСС.

Создающаяся рабочая группа займется самым широким спектром проектов, что позволит оказывать еще более масштабную поддержку и плотно взаимодействовать с гражданскими активистами, НКО и общественными структурами. По словам Сергея Боярского, это очень важная работа, которая специально выделяется в отдельное направление.

- Мы абсолютно открыты для всех, в наших мероприятиях принимают участие самые разные люди, это не всегда окрашенные в партийные цвета собрания, поскольку общественники не всегда преследуют политические цели, для них главное - реализация их основного вида деятельности в зависимости от направления, - подчеркнул Сергей Боярский. - Мы хотим стать им опорой, помощниками, учитывая, что партийный ресурс ведущей политической силы всепроникающий, наши представители есть во всех исполнительных органах власти. Мы таким образом на самом разном уровне можем оказывать им качественную поддержку.

Напомним, 19-й съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве, на ВДНХ. Его участниками стали более 2 тысяч человек. На нем члены партии обсуждают предвыборные вопросы и участие «Единой России» в избирательных компаниях, в том числе в предстоящих выборах в Государственную думу в 2021 году.