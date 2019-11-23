Шляхтин уходит с поста главы Федерации лёгкой атлетики
Отстранённый от должности президент Всероссийской Федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке.
23 ноября он сообщил о своём решении на президиуме ВФЛА в Москве.
- Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России в понедельник или в среду в Минспорте, - добавил Шляхтин.
Сейчас на пост главы ВФЛА претендуют главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко и спортивный директор ВФЛА Марина Купцова.
21 ноября Шляхтин был временно отстранён с должности главы ВФЛА из-за подозрений в лжесвидетельствовании по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвинённого в пропуске допинговых тестов.
На следующий день совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА.
ИСТОЧНИК KP.RU