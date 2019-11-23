2019-11-23T14:52:48+03:00
Спорт

Шляхтин уходит с поста главы Федерации лёгкой атлетики

Днём ранее он был отстранён из-за антидопингового скандала
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Всероссийской Федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке.Президент Всероссийской Федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Отстранённый от должности президент Всероссийской Федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке.

23 ноября он сообщил о своём решении на президиуме ВФЛА в Москве.

- Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России в понедельник или в среду в Минспорте, - добавил Шляхтин.

Сейчас на пост главы ВФЛА претендуют главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко и спортивный директор ВФЛА Марина Купцова.

21 ноября Шляхтин был временно отстранён с должности главы ВФЛА из-за подозрений в лжесвидетельствовании по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвинённого в пропуске допинговых тестов.

На следующий день совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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