2019-11-23T15:24:21+03:00
Происшествия

Учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк

В итоге школьный урок по безопасному поведению при обнаружении подозрительных объектов пошел не по плану
Ольга МАТЫС
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Муляж взрывного устройства был найден в Московском зоопарке в пятницу, 22 ноября.Муляж взрывного устройства был найден в Московском зоопарке в пятницу, 22 ноября.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Муляж взрывного устройства был найден в Московском зоопарке в пятницу, 22 ноября. По словам представителя пресс-службы главка столичной полиции, обнаруженную у пруда зоопарка банку с проводами проверили при помощи служебных собак и убедились, что она никакой опасности не представляет. Однако учительницу, которая и принесла муляж, всё-таки задержали. Выяснилось, что такой странный реквизит ей был нужен исключительно в педагогических целях.

«Она планировала провести среди учеников обучающий поведению при обнаружении взрывных устройств урок. Однако администрацию зоопарка она не проинформировала", - заявили в правоохранительных органах информагентству ТАСС.

В итоге преподавателя доставили в отдел полиции и составили в отношении нее протокол. Теперь женщине придётся заплатить штраф за административное правонарушение.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об инциденте в Мариинском театре, где получивший травму рабочий сцены сообщил в службу скорой об угрозе взрыва, чтобы быстрее получить медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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