Учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк
Муляж взрывного устройства был найден в Московском зоопарке в пятницу, 22 ноября. По словам представителя пресс-службы главка столичной полиции, обнаруженную у пруда зоопарка банку с проводами проверили при помощи служебных собак и убедились, что она никакой опасности не представляет. Однако учительницу, которая и принесла муляж, всё-таки задержали. Выяснилось, что такой странный реквизит ей был нужен исключительно в педагогических целях.
«Она планировала провести среди учеников обучающий поведению при обнаружении взрывных устройств урок. Однако администрацию зоопарка она не проинформировала", - заявили в правоохранительных органах информагентству ТАСС.
В итоге преподавателя доставили в отдел полиции и составили в отношении нее протокол. Теперь женщине придётся заплатить штраф за административное правонарушение.
Ранее сайт kp.ru рассказывал об инциденте в Мариинском театре, где получивший травму рабочий сцены сообщил в службу скорой об угрозе взрыва, чтобы быстрее получить медицинскую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU