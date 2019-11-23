Научит праздновать экологично: Грете Тунберг предложили стать ведущей рождественских программ

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-23T16:21:31+03:00

В эфире шведская активистка будет беседовать с гостями о проблемах климата

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Молодая эко-активистка Грета Тунберг станет одним из ведущих рождественской программы Radio 4 Today на радиостанции BBC. В эфире с ее участием покажут репортажи из Антарктики и Замбии.

16-летняя активистка будет вести праздничную радиопрограмму в кампании высокопоставленных гостей. Среди них председатель Верховного суда Великобритании, баронесса Бренда Хейл, поэт, журналист и биограф бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер Чарльз Мур, лауреат премии Тернера и художник Грейсон Перри, рэпер Джордж Поэт.

Передача с Тунберг будет выходить в эфир в период с 26 по 31 декабря. Несложно догадаться, о чем будет говорить зоозащитница. Ведь западные рождественские традиции сложно назвать экологичными: мишура, конфетти, тонны ненужной упаковки, да к тому же еще елки рубят!

Напомним, девушка из Швеции активно защищает климат. Так в своем выступлении с трибуны ООН она обратилась к мировым лидерам с заявлением, что своими пустыми обещаниями они украли у нее мечты и детство. Тем не менее, далеко не все готовы признать ее вклад в защиту экосистемы. Так в октябре, на информационном табло одесского аэропорта появилась нецензурное обращение на английском в адрес девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU