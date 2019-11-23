2019-11-23T16:36:07+03:00
Политика

Медведев предложил освободить от НДФЛ пострадавших в чрезвычайных ситуациях

По его словам, оказывать помощь и забирать с нее 13% налога - странная практика
АСЯ КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Медведев предложил освободить от НДФЛ россиян, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.Дмитрий Медведев предложил освободить от НДФЛ россиян, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пострадавшие в ЧС россияне могут быть освобождены от налога на доходы физических лиц — об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 23 ноября на открытии съезда партии «Единая Россия».

- Нужно продолжить эту работу (освобождения от НДФЛ компенсационных выплат — Ред.), расширить ее, исключить вообще ситуации, когда государство сказывает помощь пострадавшим и при этом забирает 13% налога. Это странная практика, которая сформировалась за определенный период. Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались от НДФЛ, — заявил Медведев.

Председатель правительства добавил, что к окончанию подходит подготовка законопроекта, позволяющего и обманутым дольщикам не платить подоходный налог с компенсационных выплат от фонда защиты прав дольщиков.

Как сообщал сайт kp.ru ранее председатель партии «Единая Россия» на совместном заседании Высшего и Генерального советов Партии, проходящего в рамках XIX Съезда “Единой России”, вручил партийные билеты губернаторам и бизнесменам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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