СЕГОДНЯ 18:11 2019-11-23T18:11:29+03:00

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В аэропорту Боготы в Колумбии экстренно приземлился искрящийся пассажирский самолет венесуэльской авиакомпании Avior Airlines.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 22 ноября. Как сообщает Torre el Dorado, во время приземления у летевшего из Венесуэлы Boeing 737-400 сломалась правая стойка шасси, после чего лайнер заискрился. По предварительным данным, неисправность шасси могла стать причиной происшествия.

Воздушное судно запросило аварийную посадку. Пилотам удалось посадить самолёт, хотя при этом лайнер получил повреждения. На борту находились 88 человек, никто из них не пострадал, все были эвакуированы.

В сети появилось видео экстренной посадки. На кадрах видно, как самолет садится, разбрасывая искры.

Напомним, 9 ноября, при посадке в египетском аэропорту Шарм-эль-Шейха загорелось шасси самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines. Сотрудники аэропорта смогли быстро потушить возгорание, и никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745613" frameborder="0"></iframe> В Колумбии экстренно приземлился искрящийся самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU