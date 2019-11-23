СЕГОДНЯ 18:40 2019-11-23T18:40:34+03:00

Минтранс: чартеры между Россией и Египтом вряд ли будут восстановлены в 2019 году Фото: Иван ВИСЛОВ

Дитрих заявил, что египетская сторона до сих пор не ответила на «набор вопросов» по безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха

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В 2019 году чартерное авиасообщение между Египтом и Россией, скорее всего, восстановлено не будет. Такое заявление сделал министр транспорта Евгений Дитрих.

«Исходя из анализа ситуации, исходя из наших совместных проработок с египетскими партнёрами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут», - сказал глава Минтранса.

Дитрих пояснил, что еще летом для египетской стороны был подготовлен «набор вопросов» с точки зрения обеспечения безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. По его словам, для дальнейшего взаимодействия российской стороне необходимо подтверждение, что эти вопросы проработаны, а именно - «устранение тех замечаний, конкретно абсолютно, которые были сформулированы».

Глава Минтранса заявил, что после получения от Египта ответа Россия готова «оперативно снарядить команду проверяющих», которые могли бы подтвердить устранение недостатков.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что египетские аэропорты до сих пор не отвечают российским стандартам безопасности, поэтому возвращение чартеров решено отложить. При этом глава Минпромторга Мантуров сообщал, что авиасообщение может открыться уже в этом году.

Чартера в Египет были запрещены в ноябре 2015 года после крушения самолёта из-за взрыв на борту лайнера. В той катастрофе погибли все пассажиры и экипаж - 224 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU