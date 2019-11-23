2019-11-23T19:47:58+03:00
В мире

В Нидерландах собираются запретить туристам посещать кофешопы с марихуаной

Политики хотят избавить страну от сомнительной репутации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Нидерландах собираются запретить туристам посещать кофешопы с марихуанойВ Нидерландах собираются запретить туристам посещать кофешопы с марихуанойФото: REUTERS
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Одна из крупнейших политических коалиций Нидерландов ChristenUnie предложила министру юстиции страны Ферду Граппергаусу запретить туристам посещать кофешопы, где можно приобрести марихуану и другие легкие наркотики.

Как сообщает газета The Post Online, политики предложили главе Минюста обязать муниципалитеты отказаться от продажи легких наркотиков туристам для того, чтобы избавить страну от сомнительной репутации.

ChristenUnie призвала разрешить продажу марихуаны только гражданам Нидерландов. Политическая коалиции предлагает обязать заведения спрашивать с посетителей удостоверение личности.

По данным издания, в правительстве страны собираются решить этот вопрос до конца текущего года.

Напомним, деятельность кофешопов в Нидерландах регулируется так называемым «Опиумным законом». Однако в 2011 году на юге Нидерландов запретили продавать марихуану туристам и уже в 218 из 355 муниципалитетов запрещено курить канабис в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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