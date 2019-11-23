Савченко предрекла Украине исчезновение с лица Земли в 2023 году

СЕГОДНЯ 20:12 2019-11-23T20:12:27+03:00

По словам экс депутата, закон о рынке земли отберет у украинцев свободу

Изменить размер текста: A A

Законопроект о рынке земли может стереть Украину с лица Земли. Об этом украинцев предупредила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», - заявила экс-депутат.

Бывший парламентарий считает, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель отберет у украинцев свободу, а «жизнь не будет стоить абсолютно ничего».

Савенко призвала украинцев бороться, иначе «будет поздно». По ее словам, парламентарии должны почувствовать, «что им оказывают сопротивление».

Напомним, принятый в первом чтении законопроект предлагает открыть продажу украинского чернозема, таким образом отменить действующий 14 лет мораторий.

Как сообщал сайт kp.ru, многие партии и политики незалежной выступают против этого закона. Так, после принятия этого документа лидер фракции «Батькивщина», бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что официально переходит в оппозицию. А в день заседания Верховной рады к зданию парламента активисты принесли тушу свиньи в гробу в знак протеста против земельной реформы.

ИСТОЧНИК KP.RU