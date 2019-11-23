Ход работ на «Восточном» контролируют из космоса

СЕГОДНЯ 20:39 2019-11-23T20:39:32+03:00

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График строительства второй очереди космодрома «Восточный» выдерживается, а для «объективного наблюдения» хода работ используется орбитальная группировка дистанционного зондирования Земли. Об этом глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Рогозин рассказал, что при помощи своих технологий «Роскосмос» проводит съемки и отмечает, что произошло за неделю, «так, чтобы процессы были уже более-менее очевидны». «Дальше эта информация используется не просто как голый снимок, а математически обрабатывается и маркеры показывают любые изменения (…) даже количества людей, мы это все видим», - пояснил глава госкорпорации.

По словам Рогозина, в настоящее время в строительстве космодрома задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники, а график выдерживается, даже «несмотря на то, что там достаточно холодно».

Напомним, в сентябре российский лидер заявил, что к строительству космодрома много вопросов, требующих его вмешательства, и приехал на Восточный, чтобы лично проверить ход работ. Он осмотрел корпус для испытаний ракет, а также специальное помещение, которое предназначено для транспортировки составных частей ракет-носителей.

ИСТОЧНИК KP.RU