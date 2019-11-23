У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6

СЕГОДНЯ 21:29 2019-11-23T21:29:35+03:00

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У берегов южных Курил в Охотском море произошло землетрясение магнитудой 5,6. Такие данные предоставили в сахалинском филиале Единой Геофизической службы Российской академии наук.

Подземные толчки были зафиксированы в субботу, 23 ноября, в 23.58 по местному времени (15.58 мск). Угроза цунами не объявлялась. Однако жители сел Малокурильское и Крабозаводское на острове Шикотан ощутили сейсмическую активность.

«Эпицентр располагался в точке с координатами 43,8 градуса северной широты и 147,4 восточной долготы – в 124 километрах восточнее Южно-Курильска (райцентра на острове Кунашир)», - цитируют РИА Новости начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

Специалист добавила, что очаг землетрясения находился на глубине 51 километр.

Напомним, 20 ноября землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Северных Курил Сахалинской области в Охотском море. Тогда жители островов не ощутили сейсмическую активность.

ИСТОЧНИК KP.RU