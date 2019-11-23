Бойцов Росгвардии могут обязать представляться гражданам

СЕГОДНЯ 21:45 2019-11-23T21:45:44+03:00

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На следующий неделеи депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который в случае его одобрения обяжет сотрудников Росгвардии представляться гражданам. О том, что документ прошел все необходимые согласования, сообщил зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

«Законопроект об обязанности сотрудников представляться подготовлен, на следующей неделе мы его внесем. Со всеми заинтересованными ведомствами он уже согласован», - заявил депутат.

В законопроекте будет прописана обязанность бойцов Росгвардии представляться и предъявлять удостоверение, если они обращаются к гражданину, а также при реализации ряда полномочий.

Напомним, в конце августа официальный представитель ведомства Валерий Грибакин прокомментировал законопроект, который обяжет сотрудников представляться и носить на форме или амуниции во время службы специальные идентификационные номера. Он сообщил, что в Росгвардии изучат документ с точки зрения безопасности и проверят, насколько он соответствует действующим правовым актам.

ИСТОЧНИК KP.RU