Медведев пообещал защитить советские льготы от «регуляторной гильотины»

СЕГОДНЯ 22:40 2019-11-23T22:41:06+03:00

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Действия нормативных актов, устанавливавших льготы и права граждан в советский период, в рамках «регуляторной гильотины» отменены не будут. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев на презентации нового формата общественных приемных партии «Единой России».

«Я сразу же сказал своим коллегам, ведущим эту работу, что ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже если этот нормативный акт действует 50 или 70 лет», - сказал глава российского кабмина.

Медведев подчеркнул, что не имеет никакого значения, когда принимался нормативный акт, его смогут отменить только с принятием дублирующего документа на государственном уровне.

Напомним, вначале года председатель правительства заявил о существовании в России абсурдных правил и требований. В сентябре он подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Документы утратят силу с наступлением 2020 года. Речь идет о старых санитарных нормах, правилах контроля производства и др.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745631" frameborder="0"></iframe> Медведев на съезде партии "Единая Россия".Депутаты партии должны гордиться тем, что являются ее кандидатами. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на XIX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия" (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU