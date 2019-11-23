Сенат Боливии аннулировал победу Моралеса на президентских выборах

СЕГОДНЯ 23:23 2019-11-23T23:23:13+03:00

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В субботу, 23 ноября, сенат Боливии единогласным решением аннулировал победу Эво Моралеса на прошедших месяц назад президентских выборах и принял законопроект, который устанавливает порядок проведения новых всеобщих выборов. Дата голосования, когда боливийцы будут избирать президента и вице-президента, а также сенаторов и конгрессменов, пока не назначена.

Верхняя палата боливийского парламента сообщила, что «всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты признаются лишенными юридической силы», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам президентских выборов 20 октября действующий глава государства Эво Моралес одержал победу в первом туре, получив поддержку 47,08% избирателей, а его главный соперник на выборах, экс-президент страны Карлос Меса, набрал 36,51% голосов, но поражение не признал. Сторонники обоих кандидатов вышли на улицы, в стране начались беспорядки.

В итоге Эво Моралес оставил свой пост и был вынужден бежать в Мексику, поскольку в Боливии существовала реальная угроза его жизни и здоровью. Бразды правления страной взяла на себя оппозиционный сенатор Жанин Аньес, однако народные волнения не прекратились.

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ИСТОЧНИК KP.RU