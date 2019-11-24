2019-11-24T01:38:29+03:00
Звезды

Пушков: Ротару в России «не очень рады», но никакого «заказа на травлю» нет

Так российский политик прокомментировал заявление концертного директора певицы о «заказной травле» звезды советской эстрады
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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София Ротару вернулась в Москву на заработкиСофия Ротару вернулась в Москву на заработкиФото: Борис КУДРЯВОВ
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Никакого «заказа» на травлю объявившей о возобновлении выступлений в нашей стране украинской певицы Софии Ротару, «конечно же, нет». Так глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал заявление концертного директора звезды советской эстрады о её «заказной травле».

«У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле», - написал российский политик.

«Вот и Ротару не очень рады», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, отменившая в прошлом году участие в «Песне года» София Ротару «вернулась» в Россию на заработки. В этом году она будет выступать и на «Песне года», и на традиционных новогодних концертах, и на фестивале «Легенды ретро FM», даже на корпоративах – за три миллиона рублей.

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Всю неделю не утихают споры вокруг решения Софии Ротару выступить на «Песне года» в России. Общество буквально раскололось. И пока почитатели таланта 72-летней певицы радуются скорой встрече с кумиром, другая часть настроена крайне негативно. Дошло до того, что звезду предложили лишить звания Народной артистки СССР (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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