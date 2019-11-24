Замгоссекретаря США назвал условия улучшения отношений с Россией

СЕГОДНЯ 04:33 2019-11-24T04:59:58+03:00

По его словам, отношения двух стран зависят от «выполнения Москвой минских соглашений»

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На полях заседания глав МИД стран «Большой двадцатки» в Нагое прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном. В ходе переговоров с российским коллегой американский дипломат назвал условия улучшения двусторонних отношений: по его словам, это зависит от «выполнения Москвой минских соглашений» и отказа от попыток «подорвать демократические процессы» в Соединенных Штатах.

Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы госдепартамента Морган Ортэгус. В ее заявлении говорится, что «первый заместитель госсекретаря Салливан подтвердил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение отношений зависит от выполнения Москвой минских договоренностей и отказа от усилий подорвать наши демократические процессы».

Она также рассказала, что на встрече в Нагое главы внешнеполитических ведомств США и России обсудили «широкий круг региональных и двусторонних вопросов» в том числе «такие вызовы международной безопасности, как КНДР и Сирия», а также сотрудничество в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Джон Салливан назначен новым послом Вашингтона в Москве вместо ушедшего в отставку Джона Хантсмана. Стоит отметить, что Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта на юго-востоке Незалежной и не вмешивается во внутренние дела других стран, однако из Вашингтона постоянно звучат обвинения в том, что Москва «не выполняет» Минские договоренности и пытается «влиять» на выборы в Штатах.

К слову, американские СМИ выяснили, что долгое и недешевое расследование мнимого «российского вмешательства» в президентские выборы в США 2016 года началось с пьяной болтовни в баре.

ИСТОЧНИК KP.RU