Папа Римский призвал сохранить международные договоры о нераспространении ядерного оружия

СЕГОДНЯ 05:48 2019-11-24T06:06:20+03:00

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Прибывший в японский город Нагасаки, который в августе 1945 года подвергся атомной бомбардировке, папа Римский Франциск обратился к миру с посланием, посвященным ядерному разоружению.

Понтифик выразил убеждение, что «мир возможен и необходим без ядерного оружия», призвав политических лидеров «не забывать, что атомное оружие не способно защищать от угроз ни национальной безопасности, ни международной стабильности».

По словам главы Католической церкви, мировое сообщество должно «решительно настаивать на сохранении основных международных юридических инструментов, гарантирующих разоружение и нераспространение», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, действие российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа, а уже на следующий день Пентагон объявил, что приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором. Спустя неполных три недели США испытали новую крылатую ракету.

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ИСТОЧНИК KP.RU