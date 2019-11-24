NYT: Министр ВМС США грозил уйти в отставку из-за спора с Трампом
Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер заявлял о готовности уйти в отставку из-за спора с главой Белого Дома Дональдом Трампа по поводу наказания для уличенного в военных преступлениях американского военнослужащего, сообщает газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.
По словам собеседников издания, речь идет о бывшем американском спецназовце по имени Эдвард Галлагер, которого, в частности, обвиняли в убийстве пленного боевика ИГИЛ* в Ираке и демонстрации снимков с его телом, а также в убийствах мирных жителей и запугивании свидетелей. В июле суд оправдал его по большинству предъявленных обвинений, однако командование ВМС решило уволить проштрафившегося военнослужащего из спецназа и понизить в звании.
Но в защиту Галлагера выступил президент США, и, как утверждают источники газеты, Спенсер неоднократно выражал недовольство вмешательством Трампа, заявлял о готовности уйти в отставку.
Между тем, эту информацию уже прокомментировал сам министр. Спенсер заявил, что «никогда не угрожал уйти в отставку», добавив, что он все еще занимает свою должность, и это – лучшее доказательство его слов.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
ИСТОЧНИК KP.RU