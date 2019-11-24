NYT: Министр ВМС США грозил уйти в отставку из-за спора с Трампом

СЕГОДНЯ 06:26 2019-11-24T06:37:13+03:00

Между тем, сам Спенсер утверждает, что никогда не говорил о готовности оставить свой пост

Изменить размер текста: A A

Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер заявлял о готовности уйти в отставку из-за спора с главой Белого Дома Дональдом Трампа по поводу наказания для уличенного в военных преступлениях американского военнослужащего, сообщает газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников издания, речь идет о бывшем американском спецназовце по имени Эдвард Галлагер, которого, в частности, обвиняли в убийстве пленного боевика ИГИЛ* в Ираке и демонстрации снимков с его телом, а также в убийствах мирных жителей и запугивании свидетелей. В июле суд оправдал его по большинству предъявленных обвинений, однако командование ВМС решило уволить проштрафившегося военнослужащего из спецназа и понизить в звании.

Но в защиту Галлагера выступил президент США, и, как утверждают источники газеты, Спенсер неоднократно выражал недовольство вмешательством Трампа, заявлял о готовности уйти в отставку.

Между тем, эту информацию уже прокомментировал сам министр. Спенсер заявил, что «никогда не угрожал уйти в отставку», добавив, что он все еще занимает свою должность, и это – лучшее доказательство его слов.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU