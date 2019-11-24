Киеву не удалось договориться с МВФ об очередном кредите

СЕГОДНЯ 06:57 2019-11-24T06:57:55+03:00

Однако премьер Украины считает, что переговоры с представителями Фонда были «конструктивными»

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Киеву снова не удалось договориться с Международным валютным фондом (МВФ) об очередном кредите, и миссия Фонда после двух недель работы покинула Украину. Однако власти Незалежной настроены достаточно оптимистично: премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что переговоры с представителями МВФ были «конструктивными».

«Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев», - приводит его слова со ссылкой на украинские СМИ телеканал RT.

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ИСТОЧНИК KP.RU