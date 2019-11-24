Врач назвала десять продуктов, которые способны заменить лекарства
При этом Франциска Рубин предупредила, что в некоторых случаях альтернативы медикаментам нет
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Немецкий врач Франциска Рубин рассказала, что существует несколько продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить здоровье.
Специалист выделила десять наиболее полезных продуктов: овес, мед, имбирь, картофель, капусту, куркуму, масла, соль, лимон и лук. При этом, по словам врача, их можно не только употреблять в пищу, но и делать маски и компрессы для лечебного эффекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU