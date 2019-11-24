Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на Байдена
Руди Джулиани подчеркнул, что хранит компрометирующие данные на семью бывшего вице-президента США, которые будут опубликованы в случае его "исчезновения"
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Адвокат американского лидера Дональда Трампа, Руди Джулиани, заявил, что у него хранится компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
По словам Джулиани, он хранит эти компрометирующие данные, которые будут опубликованы в случае его "исчезновения"
Ранее он заявил, что часто слышит предположения о том, что Трамп может "пожертвовать" им в случае необходимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU