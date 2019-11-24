В Оренбуржье число погибших в ДТП с микроавтобусом увеличилось до шести человек
Ранее ГУ МЧС по области сообщил, что в результате трагедии погибли пять человек, трое пострадали
Изменить размер текста:
В результате ДТП в Оренбургской области с участием микроавтобуса и грузового автомобиля число погибших увеличилось до шести человек. Среди них один ребенок.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщалось о пяти погибших и троих пострадавших. Уточнялось, что жертвами аварии стали граждане Узбекистана и Таджикистана.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU