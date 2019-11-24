В Оренбуржье число погибших в ДТП с микроавтобусом увеличилось до шести человек

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-24T09:59:24+03:00

Ранее ГУ МЧС по области сообщил, что в результате трагедии погибли пять человек, трое пострадали

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В результате ДТП в Оренбургской области с участием микроавтобуса и грузового автомобиля число погибших увеличилось до шести человек. Среди них один ребенок.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщалось о пяти погибших и троих пострадавших. Уточнялось, что жертвами аварии стали граждане Узбекистана и Таджикистана.

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ИСТОЧНИК KP.RU