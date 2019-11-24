2019-11-24T10:05:56+03:00
В мире

Эксперт по кибербезопасности обнаружил в Интернете базу данных 1,2 млрд пользователей соцсетей

Большая часть обнаруженных записей содержит номера телефонов, почтовые адреса и связанные профили в социальных сетях
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил на серверах облачного сервиса Google Cloud базу данных 1,2 млрд пользователей социальных сетей по всему миру.

Отмечается, что общий объем данных составляет около четырех терабайтов.

Тройя рассказал, что часть обнаруженных данных содержит номера телефонов, почтовые адреса и связанные профили в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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