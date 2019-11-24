"Почерк настоящего мастера и творца": Путин поздравил Кустурицу с юбилеем
Президент РФ отметил, что глубокое уважение вызывает активная общественная деятельность режиссера
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Российский лидер Владимир Путин поздравил легендарного кинорежиссера Эмира Кустурицу с 65-летием. Президент отметил что проекты Кустурицы отличает почерк настоящего мастера и творца.
- Ярко проявляя себя в кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, вы заслужили поистине всемирную известность, - сказано в поздравительной телеграмме.
Путин добавил, что глубокое уважение вызывает активная общественная деятельность режиссера.
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ИСТОЧНИК KP.RU