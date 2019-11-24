"Смертельное селфи": Два самолета ВВС США столкнулись в небе над Японией из-за фото пилота

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-24T11:25:01+03:00

Инцидент произошел еще в 2018 году, но причину трагедии раскрыли лишь сейчас

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Американские СМИ пишут, что Корпус морской пехоты США провел расследование трагедии, которая произошла 6 декабря 2018 года в небе над Японией. Тогда два американских самолета столкнулись, в результате чего погиб пилот истребителя и пять членов экипажа летающего танкера.

В момент столкновения пилот истребителя делал селфи с книгой в руках, а второй член экипажа занимался фотографированием себя за расчесыванием усов.

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ИСТОЧНИК KP.RU