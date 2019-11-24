В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-24T12:36:28+03:00

Если родители не использовали сертификат, им могут компенсировать всю сумму

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В Пенсионном фонде России рассказали о том, что программа маткапитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.

Материнский капитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. Напомним, на сегодня сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей.

В ПФР заявили, что если родители не использовали сертификат, им могут компенсировать всю сумму.

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ИСТОЧНИК KP.RU